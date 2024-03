Farra e escândalo: ricos compram casa de R$ 75 mi em navio que roda o mundo

O The World, um navio residencial privado, roda o mundo com ricaços desde 2002. Restrita e exclusiva, a embarcação guarda "escândalos e segredos" e foi descrita por um ex-presidente como o "The White Lotus" da vida real.

Como é

O The World é o maior navio residencial privado do mundo, com 165 apartamentos superluxuosos. Lançada em 2002, a embarcação tem 12 andares e mede 196 metros.

As residências variam de estúdios a espaçosas casas de três quartos. Cada um deles pode ser decorado e personalizado para atender às preferências e gostos específicos dos residentes. Os espaços de três quartos variam de 154,8 a 301,2 m²; os de dois quartos vão de 102,8 a 129,2 m²; os de um a dois quartos de 53,9 a 82,5 m²; e os estúdios de 26,9 a 78,6 m².

Suíte da residência de três quartos do The World Imagem: Reprodução / The World

Mais luxuosa das opções, a residência de três quartos tem pisos de madeira ou pedra feitos à mão, cozinha com eletrodomésticos premium e todos os quartos são suítes —sendo dois deles com closets e acesso à varanda privada.

Áreas comuns. Entre as instalações do navio estão seis restaurantes, vários salões e bares, quadra de tênis, simulador de golfe, academia, spa, piscina, jacuzzi, biblioteca, sala de poker e teatro.

Spa do navio The World Imagem: Reprodução / The World

Alimentos, bebidas e entretenimento a bordo estão incluídos na taxa de serviço de cada residente, segundo a Forbes. A taxa é anual e calculada com base no tamanho de cada residência. Outra parte dessa cobrança vai para a manutenção do navio.

Restrito e exclusivo

O site do The World não informa os valores das residências. No entanto, também de acordo com a Forbes, todos os anos, uma pequena seleção de propriedades do navio é disponibilizada para revenda a preços que variam de US$ 2,5 a US$ 15 milhões (R$ 12,4 a R$ 74,5 milhões) —mais os custos anuais de cada propriedade e residente.

Apenas para convidados. Para comprar um apartamento a bordo do The World, é preciso de recomendação. Ou seja, o interessado precisa ser indicado por um residente e também apoiado por um segundo morador. Segundo a CNN, especula-se que é obrigatório que a pessoa interessada também tenha um patrimônio líquido de US$ 10 milhões (R$ 49,7 milhões).

Piscina na área comum do The World Imagem: Reprodução / The World

Sem paparazzis. "Existe um código de confidencialidade e privacidade. Não queremos paparazzi aqui. Este [barco] é um refúgio, um santuário. Você nunca descobrirá quem mais mora aqui", disse a residente Lisa Spiller à CNN em reportagem de 2017.

A maioria dos residentes do navio é dos EUA, de acordo com o Business Insider. A idade média dos viajantes está em torno dos 60 anos. No entanto, apenas alguns deles vivem a bordo do navio o ano todo, já que a maioria tem várias outras casas ao redor do mundo.

'The White Lotus' da vida real

O navio pode ter suas semelhanças com "The White Lotus", a série da HBO que faz sucesso ao satirizar o comportamento e o modo de vida de ricaços de férias em resorts de luxo. Pelo menos foi o que contou o ex-presidente Peter Antonucci à CNN.

"Não estou dizendo que tudo o que aconteceu em 'The White Lotus' aconteceu no The World, mas acho que, em grande medida, a comparação não é imprecisa", disse o advogado aposentado que passou seis anos como residente do navio. Ele vendeu sua propriedade na embarcação em 2019 e, desde então, escreveu três romances ambientados em um navio fictício.

Há muitas pessoas ricas fazendo coisas divertidas, às vezes coisas perversas, às vezes coisas escandalosas.

Peter Antonucci à CNN

"Há muita bebida e farra", completa Antonucci, o que pode levar a "escândalos e segredos".

A escolha do itinerário

The World, o maior iate residencial privado do mundo Imagem: Reprodução / The World

O roteiro da viagem é escolhido com a ajuda de uma equipe gestora e de uma comissão de moradores, por meio de votação. Segundo o site da empresa responsável pelo projeto, a embarcação para em mais de 100 portos por ano, com uma média de três ou mais dias em cada parada.

Em geleiras colossais, em castelos antigos, em oásis desérticos e a portas fechadas em museus, vinícolas e galerias de arte emblemáticas -todas as suas experiências são lideradas por especialistas experientes e excepcionais em suas áreas.

The World

O itinerário de 2024 começou pela Antártica e pelas Ilhas Malvinas, antes de seguir para outros portos na América do Sul e África. Na sequência, o navio passará pelo remoto arquipélago de Tristão da Cunha, Seychelles, Maldivas e sul e leste asiático. A parte final da viagem vai explorar Austrália, Nova Zelândia e ilhas do Havaí e do Pacífico.

Até fevereiro de 2022, o The World e seus ocupantes já haviam visitado mais de 1.000 destinos em 120 países, segundo o Business Insider.