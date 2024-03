Nattanzinho volta aos palcos após 2 meses afastado por bactéria

Nattanzinho voltou aos palcos neste fim de semana, após passar dois meses afastados em decorrência de uma bactéria. O Domingo Espetacular acompanhou o show do cantor em Aracaju, e ele revelou estar se sentindo muito bem.

Novo, novíssimo, reeducando o canto, aprendendo a cantar novamente da maneira certa, a falar da maneira certa.

Com a volta aos palcos, ele promete focar bastante na carreira. "Um novo momento da minha carreira, a volta do Nattan, as pessoas me abraçando. E ali vou me entregar, eu sempre me entrego."

O que aconteceu

O cantor do hit "Tem Cabaré essa Noite" está tratando há 3 meses uma infecção pela bactéria H. Pylori, com fortes antibióticos. A nota oficial sobre a pausa dos palcos explica que os remédios para amenizar o refluxo não puderam ser administrados durante o tratamento da H pylori.

Com isso, as cordas vocais de Nattan foram prejudicadas e apareceu um edema. A consequência desse quadro é uma forte rouquidão e falta de voz em casos de grande esforço por longo tempo.

O cantor explicou em vídeo que a voz sumia durante os shows. "Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar", disse.

É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro. Nattan

Ele explicou o esforço para se apresentar no Réveillon de Copacabana: "Era um sonho para mim, desde moleque [...] Pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora [do palco] minha voz ficou totalmente rouca [...] Meu sonho é levar minha música, minha cultura, meu Nordeste para fora e essa foi uma oportunidade muito grande. Não poderia deixar de tentar".