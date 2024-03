MC Bin Laden planeja aproximação com Alane, e diz: 'Davi tem medo de mim'

MC Bin Laden planeja uma aproximação com Alane para tentar sair da mira do grudo Fadas no BBB 24 (Globo). Falando com Lucas, o capoeirista deu essa dica ao cantor.

O que aconteceu

MC Bin Laden e Lucas conversaram sobre Alane, enquanto o cantor cumpria o Castigo do Monstro. Lucas disse que uma aproximação com a sister poderia fazer com que o brother saísse da mira do grupo rival por enquanto.

MC Bin Laden: "Eu poderia ter feito isso (aproximar-se) com a Alane. Porque a Alane deixou muito bem claro que ela não liga mais pro que as pessoas pensam. E eu gosto muito dela. Não sei porque, eu gosto dela. Até porque foi a primeira pessoa com quem eu conversei aqui dentro. E aí, isso na hora me bateu. Eu fui brincar lá com ela. Mas eu poderia fazer esse movimento de me aproximar também. (...) Ela falou que chegou na Bia e falou: 'Eu gosto do Bin'. Eu poderia ter mais oportunidade de me aproximar dela. Mas toda vez que eu me aproximo dela, o Davi chega perto"

Lucas: "Ela gosta de você, mas não o suficiente pra não votar em você. É diferente da Bia e da Leidy e da Isabelle com Giovanna e Raquele"

MC Bin Laden: "É, mas eu posso mudar isso. Mas isso requer um movimento muito forte de jogo. E o Davi tem muito medo de mim. Medo que eu já percebi, já. Ele sempre senta perto quando eu tô falando com alguém do grupinho dele"

Lucas: "Se você fizer esse movimento pra cima da Alane, a ponto dela não votar em você, o que vai acontecer? A fila vai andar. Fica como opção lá pro outro lado: eu, Fernanda e Pitel"

