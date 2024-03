Matteus, do BBB 24, foi criado com o Bolsa Família no interior do RS

Matteus, participante do BBB 24 (Globo), foi criado com a ajuda do programa do governo Bolsa Família. Ele nasceu em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul.

A revelação foi feita pela mãe de Matteus, Luciane Amaral. Ela contou, em entrevista ao Extra, que criou o filho como mãe solo após o pai ter abandonado a família. "Eu tive ajuda da minha mãe para criar o Matteus. Na época em que o pai dele me deixou para ficar com outra, eu estava de quatro pra cinco meses de gestação. Lembro que eu nem saía de casa de tanta vergonha, imagina, uma cidade pequena como Alegrete. Eu só queria me esconder."

Luciane contou com a ajuda do Bolsa Família por um tempo, para ajudar na criação do filho junto com sua mãe, Dona Neuza. Matteus fala da avó com frequência dentro do programa, e quando venceu a Prova do Anjo no último sábado (16), dedicou o carro que ganhou para ela.

Ela contou que, em diversas ocasiões, o que recebia mal dava para as despesas."Não vou ter vergonha de falar, muitas vezes passamos por necessidade e comemos na casa dos outros porque na nossa não tinha."

