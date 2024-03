The Masked Singer surpreende com famosa escondida em fantasia digital

Ninguém foi eliminado no The Masked Singer deste domingo (17), mas Luísa Sonza participou do programa com a estreia da primeira fantasia digital.

O que aconteceu

A Sereia sairia da competição, mas acertou o desafio. Ela foi escolhida pelos jurados para ser desmascarada. No entanto, ao acertar quem era a artista da fantasia digital, a Sereia retornou à competição, sem ter a identidade revelada.

Programa teve estreia da fantasia digital. A primeira fantasia virtual do jogo foi a da Guerreira. Ela fez uma apresentação digital e, por trás da voz, estava Luísa Sonza. Ela contou que todos os movimentos da personagem eram dela nos bastidores.

Eles me colocaram num negócio todo tecnológico e eu ficava dançando pra lá e pra cá. Eu me mexia e a guerreira também se mexia.

Luísa Sonza

Ela chegou! A ? GUERREIRA batalhadora, nossa primeira personagem virtual da temporada! Tecnológica e recheada de talentos! Quem é essa, BRASIL? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/eBx3uJPi3D -- The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) March 17, 2024

A fantasia digital, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. No Twitter, vários telespectadores relataram estranheza com a ideia.

agora imaginem a Ivete, os jurados e a plateia assistindo a apresentação dessa fantasia digital sem ninguém no palco cantando e apenas com playback e as dançarinas kkkkkkkkkkk #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/IN0M9TFGAb -- nave X (@_nave_x) March 17, 2024

Coisa mais sem sentido esse negócio de fantasia digital no #TheMaskedSingerBr tecnologia é legal e tals, mas tem horas que o povo dá umas surtadas. -- Rodrigo (@fco_rodrigo) March 17, 2024