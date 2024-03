Lucy Ramos celebra 1ª vilã: 'Comecei fazendo escravizadas na TV'

Lucy Ramos, 41, encara a primeira vilã de sua carreira em "Família É Tudo", novela das 19h escrita por Daniel Ortiz para a Globo. A personagem pode cometer loucuras para reconquistar um amor. Esse é o desafio que a atriz buscava há anos na carreira e tem gostado de fazer.

O que disse Lucy Ramos

Um desafio que a gente espera a carreira inteira. Esperamos personagens que façam parte e que ajudem a contar uma história, e não só fiquem ali no canto, que, se morrer, ninguém sente falta. Sempre estou em busca do personagem em que eu possa me posicionar, me desafiar e melhorar cada vez mais. A gente só pode amadurecer se tiver oportunidades. Graças a Deus, de uns anos para cá, estou tendo boas oportunidades.

Lucy Ramos

"Família É Tudo" reforça o atual momento da TV brasileira: mais personagens relevantes na narrativa e diversos para atores e atrizes negras. Para a atriz, isso só é possível graças a autores que estão antenados com a sociedade e portas abertas por emissoras como a Globo. "[Colocar] nós, pretos, em lugares que são nossos na vida, você vê médicos, advogados... Por que não na dramaturgia? Agora, somos protagonistas, vilões e temos destaque."

Cheguei fazendo elenco de apoio. Teve uma crescente. Comecei fazendo escravizadas e empregadas na TV. De um tempo para cá, estou recebendo personagens da vida... Estou muito feliz com 'Família É Tudo'. Daniel [Ortiz, autor] é maravilhoso e dá personagens desafiadores para a gente. Alexandra [Richter] é maravilhosa, que pessoa linda e gostosa de trabalhar. E o que são os meus filhos, [os atores] Antonio e a Sofia? São maravilhosos.

Lucy Ramos

Personagem complexa

Em "Família É Tudo", Lucy é Paulina Monteiro, ex-esposa de Tom (Renato Góes) que mantém a esperança de reconquistá-lo. Para isso, apronta loucuras e faz de tudo para manter o pai de seus filhos — Pudim (Antônio Christóforo) e Laurinha (Sophia Rosa) — longe de Vênus (Nathalia Dill). Conta com o apoio da ex-sogra, Brenda (Alexandra Richter), mas derrapa constantemente por abusar do uso de medicamentos.

Ela vive para reconquistar esse amor, mas ela tem outras camadas como a [dependência] do remédio, que muita gente hoje em dia passa por isso... Ela passa a tomar remédio para tudo e a qualquer momento. Esses remédios alteram o humor dela. Ela mente para todo mundo, até para pessoa que mais confia nela e que ajuda ela, a Brenda. Vive uma vida de mentiras.

Lucy Ramos

Para o autor, Daniel Ortiz, Paulina é um dos personagens mais complexos da trama. "Conheci algumas pessoas que estão viciadas no Vivaz, aquele remédio para emagrecer e melhorar o desempenho. Só que ele deixa a pessoa muito excitada. E o que acontece? As pessoas precisam tomar calmante. Procurei um médico e ele me disse que é cada vez mais comum que a pessoa tome o Vivaz ao acordar e um calmante para dormir. Issa altera completamente a pessoa e vai mudando a personalidade... É uma personagem muito difícil por ser instável."

Camaleoa

Nas telinhas, Lucy aparece usando dreads no cabelo, mas inicialmente achou que não fosse combinar com a personagem: uma mulher rica e que morou em Londres por quase dez anos. "Depois, eu pensei: 'por que também estou colocando o dread no lugar em que sempre colocam ele? Você está louca, Lucy? Vamos mudar isso'. Colocamos o dread nessa mulher rica, toda estilosa e na moda. Estamos trazendo a beleza do dread e eu estou amando."

É a primeira vez que ela usa dreads, mas já usou diferentes cabelos e penteados: cacheado longo ou curto, fios loiros ou morenos, franja. "Depois, quando envelhecer, eu quero ver toda minha biografia e ver que mudei, né? Não ficar presa a uma imagem só. Eu ficaria frustrada."