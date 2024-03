Para Lucas Henrique, Isabelle não quer se comprometer no BBB: 'Não agrega'

Lucas Henrique conversou com MC Bin Laden na madrugada deste domingo (17), no BBB 24 (Globo). Eles falaram sobre o jogo de Isabelle.

O que aconteceu

Para Lucas, Isabelle não quer se comprometer com outros participantes do jogo. "Eu gosto da Isabelle, acho ela uma mina massa, apesar de continuar achando que, para o jogo, ela não agrega muito", disse.

Lucas seguiu opinando sobre a sister, e disse que quer manter relação com Isabelle fora do programa. "Eu espero de verdade que essa rivalidade entre eu e Isabelle termine aqui no jogo, que não leve lá para fora, porque eu admiro ela como mulher, dançarina, agente da cultura.

Ele admite que eles estão em lado opostos do reality. "Aqui dentro do jogo ela escolheu jogar de um lado, eu escolhi jogar de um lado em que estamos em lados completamente diferentes.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 5870 votos 15,20% Alane 30,82% Beatriz 18,84% Davi 7,29% Matteus 27,85% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5870 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

