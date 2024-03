Leidy Elin diz que Matteus é 'Maria vai com as outras' no BBB 24

Giovanna, Leidy Elin e Raquele conversaram sobre seus próximos alvos no BBB 24. As sisters disseram que Matteus é 'Maria vai com as outras'.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na academia, antes da formação do Paredão, as três sisters definiram seus próximos alvos. Após definir que votará em Beatriz ou Alane a depender da decisão do anjo Matteus, elas comentaram sobre o jogo do brother.

Raquele: "Matteus também é uma boa, sabe?"

Leidy: "Matteus é uma boa. É Maria vai com as outras, é uma boa"

Giovanna: "Foi a primeira coisa que eu falei dele. Na montagem do primeiro Paredão, a gente tinha acabado de chegar, e ele: 'Ah, vou votar na Giovanna, porque a gente não teve muita troca"

Leidy: "Porque todo mundo tava indo. Ele meio que falou isso: 'Eu vou nela porque todo mundo tá indo nela'. Ele meio que falou isso"

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 12480 votos 15,67% Alane 24,71% Beatriz 15,41% Davi 16,06% Matteus 28,16% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12480 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB