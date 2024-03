'Grossura é importante': famosos explicam por que fizeram cirurgia no pênis

Quem disse que os homens não são vaidosos? Cada vez mais, a cirurgia peniana tem se tornado uma realidade no universo masculino.

Celebridades têm quebrado o tabu sobre falar de procedimentos íntimos e explicado o que mudou no órgão genital. Nomes como Tiago Piquilo, Wagner Santiago, entre outros, recorreram ao método na busca por melhor desempenho na hora H.

Há personalidades que também necessitaram da cirurgia no órgão genital após sofrerem com problemas de saúde. Splash mostra quem são os famosos que falam abertamente dos procedimentos íntimos e seus motivos:

"Grossura é mais importante"

Kid Bengala, 69, se rendeu a harmonização íntima e entrou para o time dos famosos que mexeram no pênis. O ator pornô conhecido por seu dote de 27 cm decidiu engrossar o órgão genital.

Em suas redes sociais, ele contou que decidiu fazer a harmonização íntima porque a grossura é mais importante para as mulheres do que o tamanho. "Grossura é mais importante. O pa* grosso chama atenção. Adoro me exibir", disse ele.

"Melhor que imaginei"

Israel Cassol, 42, fez um procedimento que segue sendo um tabu para a sociedade. Com o intuito de melhorar a estética e o desempenho de seu órgão genital, o apresentador realizou uma cirurgia de botox peniano.

"Como qualquer cirurgia, é preciso ter cautela. Eu pensei muito se queria mesmo ou só fui estimulado por outras pessoas e interferências externas. Com o tempo, entendi que aplicar botox no meu pênis faria eu me sentir melhor", disse ele a Splash.

Entre as inseguranças de Israel, o pênis estava ligado diretamente à autoestima. Por isso, o apresentador procurava por um método que o fizesse melhorar fisicamente, inclusive na hora H. "Escolhi o procedimento por razões pessoais. Eu buscava um resultado e ele atendeu às minhas expectativas. Estou satisfeito e muito mais confiante na hora do sexo. É melhor do que imaginei."

Adoro a sensação de perceber que fiz a coisa certa, ver uma coisa que eu queria tanto tomando forma no meu corpo. Afeta diretamente a minha saúde física e mental também, parece uma injeção de ânimo.

Israel Cassol

Israel Cassol diz que a cirurgia peniana lhe proporcionou bem-estar Imagem: Divulgação

"Dei uma engordada na criança"

Tiago Piquilo, 39, se tornou uma das principais notícias do mundo dos famosos em 2021 após revelar que havia feito uma cirurgia íntima no pênis.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Piquilo explicou que retirou gordura da própria barriga para injetar no órgão. "Eu fui entender isso e falei: 'Doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma engordadinha na criança'. Eu dei uma engordadinha, foi a única coisa que eu fiz. Tirei gordura da barriga [para aumentar o volume do pênis]", declarou.

O sertanejo ressaltou que, embora seja possível aumentar o tamanho do genital, ele não mexeu no comprimento, e salientou que existe limite nesse tipo de cirurgia. "Existe um limite. Não é do jeito que você quer, aumentar o tamanho que você deseja", destacou, ressaltando que a cirurgia "pode influenciar positivamente" a pessoa, ao fazer com que ela se sinta melhor.

Tiago Piquilo contou detalhes da cirurgia íntima em A Fazenda 13 Imagem: Reprodução/Youtube

"Não se perde a ereção"

O ex-deputado federal Alexandre Frota fez mudanças em seu pênis por questão de saúde. O ex-ator pornô buscou ajuda profissional após perceber que sua genitália passou a ganhar uma curvatura suspeita e foi diagnosticado com a doença de Peyronie, que pode provocar deformidades no pênis.

"Fui diagnosticado com a doença de Peyronie, que costuma se manifestar por meio de fibroses no pênis e podem provocar deformidades como curvatura, que foi o meu caso. Ocorre principalmente em homens acima dos 40 anos de idade, geralmente por traumas ou microtraumas durante as relações sexuais. Por motivos de desinformação, medo ou vergonha de procurar um profissional especializado para o tratamento adequado, [homens] acabam comprometendo seus relacionamentos, deixando de usufruir de uma vida sexual saudável e feliz, com qualidade de vida", disse ele à Quem.

Na ocasião, Alexandre Frota pontuou que o procedimento cirúrgico ocorreu bem e não precisou fazer uso de prótese na região. "No meu caso, fiz os injetáveis, o procedimento com laser e a cirurgia de reparação do entortamento peniano. Não se perde a ereção, não tem nada a ver com impotência", garantiu.

Alexandre Frota precisou de procedimento cirúrgico no pênis Imagem: Reprodução/Youtube RedeTV!

"O que pega é o volume"

Wagner Santiago, 40, se tornou conhecido pela participação no BBB em 2018. Hoje, o tatuador e artista plástico ganhou destaque com a venda de conteúdos adultos no OnlyFans e "fez um investimento" ao realizar uma harmonização no pênis.

Precisava dar uma guinada nas minhas plataformas, cativar meus assinantes e trazer novos. Foi super tranquilo. Você faz de manhã e, à tarde, já esqueceu. Você só toma uma anestesia local.

Wagner Santiago, em entrevista a Splash.

Wagner gastou aproximadamente R$ 20 mil com harmonização peniana. "É o mesmo que colocar botox ou preenchimento, só que nas partes íntimas. Muita gente chamou de cirurgia, mas não é".

Harmonização não interferiu no desempenho sexual, diz Wagner. "Tento sempre sair pela esquerda durante os encontros, contornar o assunto quando perguntam sobre isso. Mas, outro dia, eu saí com uma menina e, quando terminamos, ela fez um elogio".

Wagner Santiago, do BBB 18, passou por harmonização peniana após se destacar no OnlyFans Imagem: Wallace Mota

"Já estou preparado"

Jorge Kajuru, 62, passou por uma intervenção no pênis para implantar uma prótese que aumentou o órgão — a revelação foi feita por ele mesmo em 2012. Na época, ele admitiu que se sentiu bem mais "à disposição" após a cirurgia.

"Estou um menino. A hora que a mulher quer já estou preparado, a disposição é total", contou. No entanto, vale ressaltar que Kajuru recorreu ao método por questões de saúde, após contrair uma bactéria que se instalou em sua próstata e comprometeu sua vida íntima.

"Eu era totalmente brocha por causa da diabetes", afirmou. "Depois, ainda tive uma bactéria na próstata que me f***. Tive que operar e, além de brocha, fiquei estéril", completou.

Com o tempo -- e com medicação -- meu esperma voltou ao normal, mas eu ainda era impotente! Não adiantava Viagra, Cialis, era uma m****.

Jorge Kajuru