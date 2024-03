Globo celebra 91 anos de Manoel Carlos com documentário sem o autor

Na quinta (14), foi lançado o documentário "Tributo - Manoel Carlos" (Globoplay), em homenagem ao autor de novelas que comemorou 91 anos de vida.

O documentário, que faz um panorama sobre a carreira de Manoel Carlos, não contém gravações inéditas do autor. Todos os depoimentos de Maneco presentes no especial são retirados de programas antigos do Grupo Globo, como a série "Donos da História" (2017), do canal Viva.

Além de estrear no Globoplay, o documentário será exibido também na telinha da Globo. A exibição está marcada para 3 de maio.

Aos 91 anos, Maneco, como é chamado pelos fãs e amigos, faz apenas raras aparições no Instagram da filha, Júlia Almeida. Na sexta (15), a atriz compartilhou fotos e vídeos do aniversário de seu pai.

Aniversário de Manoel Carlos Imagem: Reprodução/Instagram

Sem a presença do roteirista, o documentário é recheado de depoimentos inéditos de atores que tiveram sua trajetória artística marcada por papeis escritos por Manoel Carlos. Christiane Torloni, Susana Vieira, Tony Ramos, Antonio Fagundes, Lilia Cabral, Deborah Secco, Alinne Moraes e Mel Lisboa são apenas alguns dos artistas que relembram a história do veterano autor.

Outra falta notada é da atriz Regina Duarte. Afastada da Globo desde que assumiu cargo político durante o mandado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Regina foi uma das atrizes que mais trabalhou com Maneco, somando três protagonistas. Ela viveu três Helena, em "História de Amor" (1995), "Por Amor" (1997) e "Paginas da Vida" (2006).

Gabriela Duarte

Gabriela Duarte no documentário 'Tributo - Manoel Carlos' Imagem: Reprodução/Globoplay

Apesar de Regina só aparecer em depoimentos antigos, sua filha, Gabriela Duarte, participa de forma inédita na homenagem. "O aprendizado que eu tive, as críticas que recebi do público, os elogios e o carinho que recebi... Eu era muito jovem, muito inexperiente, e vivia na novela muitas situações que eu nunca tinha vivido. Foi um momento muito difícil", contou a atriz sobre viver Maria Eduarda, filha de Helena (Regina Duarte) na novela "Por Amor".

Ela conta que sua mãe e Manoel Carlos têm uma forte conexão: "Entre Regina [Duarte] e Maneco eu acho que existe uma conexão e uma história de amor mesmo, de confiança, porque são três Helenas".

Susana Vieira

Susana Vieira no documentário 'Tributo - Manoel Carlos' Imagem: Reprodução/Globoplay

Presente em quatro novelas de Maneco, Susana Vieira contou que já decorou textos da novela do autor enquanto fazia sexo: "Eu já me vi uma vez, de tanta neura que a gente tinha com texto do Manoel Carlos, de levar para o motel o texto. E deixar ele em um lugar que pudesse ver se estivesse muitas horas em uma posição só".

Além disso, a famosa agradece pelos memes de Branca, sua vilã em "Por Amor", que a fizeram ser reconhecida pela juventude atual: "E agradeço a ser tão popular na internet por causa dos memes do Manoel Carlos".

Taís Araújo

Taís Araújo no documentário 'Tributo - Manoel Carlos' Imagem: Reprodução/Globoplay

Em 2009, Taís Araújo viveu a única Helena negra e jovem de Manoel Carlos. "Era difícil aceitar uma negra bem posicionada, sem você justificar porque ela estava ali", contou a atriz sobre as dificuldades do público de aceitar a protagonista de "Viver a Vida".

Araújo diz que hoje reconhece os erros envolvidos na obra, que recebeu muitas críticas na época de exibição: "Hoje em dia eu consigo ver, com distanciamento, todos os possíveis erros, meus, do Maneco, do Jayme [Monjardim], da Globo. A gente pode chamar de erro, mas muitas vezes eu chamo de ingenuidade, de achar que o Brasil não é o país que se apresenta hoje. Na época, era um Brasil em que a gente acreditava muito que éramos todos iguais, que éramos todos vistos da mesma maneira, que o que estava escrito na Constituição vale na rua, quando na verdade não era assim".

Taís conta que, hoje em dia, acredita que quem deveria ter sido a protagonista de "Viver a Vida" era Lilia Cabral, que viveu Tereza, sua rival na trama: "Eu sempre falo que, nessa novela, quem tinha maior característica de 'Helena' era a Lilia Cabral. Que, por ter feito tantas novelas do Manoel Carlos, merecia ter feito aquela Helena".

Christiane Torloni

Christiane Torloni no documentário 'Tributo - Manoel Carlos' Imagem: Reprodução/Globoplay

Christiane Torloni afirma que o ator não faz julgamentos: "Ele não tem escrúpulos, ele não fica tentando fazer julgamentos de valor, quem vai fazer julgamento de valor é o público".

Ela revela ainda que receber uma ligação do roteirista, convidando-a para viver a protagonista de "Mulheres Apaixonadas" mudou sua vida: "Aquele telefonema que vai mudar a sua vida!"

Mel Lisboa

Mel Lisboa no documentário 'Tributo - Manoel Carlos' Imagem: Reprodução/Globoplay

Sempre lembrada como Anita, da minissérie "Presença de Anita", Mel Lisboa disse que não estava preparada para passar por essa experiência aos 19 anos: "Eu não estava preparada para nada disso. Eu não sabia a repercussão, eu não sabia como seria. Foi muito avassalador para mim".

A famosa comentou sobre a exposição de seu corpo: "A exposição do meu corpo passou a ser uma questão para mim depois, das consequências disso. Durante um tempo eu virei um símbolo sexual. Isso me fez muito mal psicologicamente. Mas hoje eu tenho uma visão muito mais generosa. Eu sou muito grata por ter feito essa personagem".