Fernanda acredita que vai para o Paredão após Castigo do Monstro no BBB 24

Fernanda está no Castigo do Monstro da semana no BBB 24 (Globo). Ela foi colocada, junto com MC Bin Laden, por Matteus. Na manhã deste domingo (17), ela desabafou sobre achar que vai ao Paredão mais tarde.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda trocou de lugar com Bin Laden no posto do Monstro, e foi acompanhada por Pitel. Ela reclamou que se trata de um castigo de resistência e, diferente de uma Prova do Líder na mesma categoria, ela vai acabar sendo emparedada.

A sister desabafou com a aliada. "Se fosse uma prova de resistência de mais de 24 horas, eu ganharia a liderança. Aqui, eu vou ganhar um Paredão".

Pitel opinou sobre a formação da berlinda da semana. "Acho que fica entre você e o Bin. Ou entre o Lucas e o Bin". Fernanda concordou com a sister, e disse que Buda pode ir para o Paredão pois o grupo do Quarto Fada tem um "ranço direcionado".

Pitel acredita que ela também pode ir para o Paredão, mas as primeiras opções são Bin, Lucas e Fernanda. "Eu acho que para mim tem a questão da Isabelle, que eu chamei ela de planta", disse.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 6206 votos 14,78% Alane 31,87% Beatriz 19,05% Davi 6,94% Matteus 27,36% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6206 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash