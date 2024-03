BBB 24: Fernanda cumpre Castigo sob sol de 34ºC; Big Boss altera dinâmica

Fernanda cumpria o Castigo do Monstro no gramado do BBB 24 (Globo). Diante do calor que faz no Rio de Janeiro, oBig Boss anunciou mudança na dinâmica.

O que aconteceu

Ela assumiu o posto no lugar de MC Bin Laden por volta das 8 horas da manhã. O funkeiro virou a madrugada na dinâmica, que consiste em os dois escolhidos para o castigo ficarem em pé em cima de uma plataforma colocada no jardim da casa. Fernanda precisa usar um vestido de princesa, e o cantor uma roupa de sapo.

Fernanda chegou a reclamar do calor em alguns momentos. Pitel, que acompanha a sister desde de manhã, também comentou sobre a temperatura. "Gente, cobre esse monstro. Está sol. A menina está de castigo no sol."

Por volta das 12h30 deste domingo (17), a temperatura em Curicica, no Rio de Janeiro, é de 34º. Essa é a justificativa do público em pedir para que o castigo seja mudado. O termo "monstro no calor não" está entre os mais comentados do dia no X, antigo Twitter. Ainda neste domingo, a capital carioca registrou sensação térmica de 54,3º neste domingo, por volta das 8h45 da manhã. Esse é o maior número já registrado no mesmo período no dia anterior.

Minutos depois, o Big Boss anunciou mudança na dinâmica. "Mantenham as roupas, mas não precisa mais ficar do lado de fora", disse a voz para os castigados. Fernanda e MC Bin Laden, então, seguiram no castigo sem precisarem ficar no revezamento na área externa.

