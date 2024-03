Equipe de Isabelle rebate fala de vereador sobre sister: 'Misoginia'

A equipe de Isabelle se pronunciou neste domingo (17) sobre as falas do vereador Kiki Bispo (União Brasil), de Salvador.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado nas redes sociais do político, Kiki Bispo acusa Isabelle de flertar com Davi no BBB 24. "Um rapaz que venera sua família, que não aceita os apelos das cantadas de Isabelle e tem se mostrado fiel a sua esposa", disse ele na gravação.

A equipe de Isabelle rebateu a acusação de Kiki Bispo. "Tão ruim quanto a injúria racial e a xenofobia, é a misoginia. Isabelle é uma mulher livre, mas em momento algum faltou com respeito ou fez qualquer investida contra algum participante", afirmou o comunicado publicado nas redes de Isabelle.

A nota também dizia que o problema atinge muitas mulheres: "O desrespeito e a discriminação contra as mulheres são questões sérias que afetam muitas de nós e devem ser combatidas. Tantas pautas a serem debatidas ligadas à população e o tal prefere gastar o seu tempo desrespeitando mulheres".

A polêmica fez com que os seguidores colocassem a hashtag "Isabelle merece respeito" entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. "É muito nojento as falas que são levantadas para desvalidar uma mulher", criticou uma pessoa. "A menina não cometeu nenhum crime e não fez absolutamente nada para receber todos esses ataques", pontuou outra.

Splash tentou contato com Kiki Bispo para saber se ele gostaria de se pronunciar sobre as críticas, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto e será atualizado quando houver uma resposta.

