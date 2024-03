'Ele não joga', afirma MC Bin Laden sobre Matteus no BBB 24

Lucas e MC Bin Laden criticaram o jogo de Matteus no BBB 24 (Globo). Para eles, o brother não é um bom jogador.

O que aconteceu

Enquanto MC Bin Laden cumpria o Castigo do Monstro, ele conversou com Lucas sobre Matteus. Os dois não gostam da forma como Matteus se porta durante os conflitos da casa.

Lucas: "Eu acho que o Alegrete sentiu a justificativa da Giovanna pra pulseira nele. Acho que ele sentiu, porque ele se ligou. Foi um toque. Ele não fazia essas paradas. Só perguntaria pra ele: 'Se fosse no seu lugar, você ia gostar?'. Porque ele é a primeira pessoa a falar: 'Ah, tem que saber ouvir porque é jogo, é a dinâmica do jogo'. Ele é a primeira pessoa a falar isso, que tem que aceitar a dinâmica do jogo. E ele age dessa forma? Não tô falando com ninguém dali (quarto Fada). Com o Matteus eu falo ainda o básico e só".

MC Bin Laden "Eu também não, só com a Alane. Acho que ele sentiu mesmo"

Lucas: "Ele deu uma baqueada. Porque ele colocou a mão na consciência"

MC Bin Laden: "Eu acho que às vezes ele tira o pé do freio e acaba sendo ele real. Porque às vezes ele tem medo de ser mal interpretado, então ele fica com medo de se soltar mais pra jogo, pra isso ou aquilo. Um dia ele tá brigando com o Davi, porque todo mundo pressionou ele. Aí uma semana depois, o Davi tá brigando no Sincerão. Começou com ele, com o Matteus, debochando, rindo. (...) Aí ele foi, já deu um grito. Ele não é pai, ele não tem que fazer isso. Mas, já que ele assumiu esse papel... Agora cumpre. Várias vezes ele fala pra deixar ele (Davi) falar. (...) Não quer se indispor, toda hora quando é bagulho do Davi ele já fica se defendendo. E o jogo dele é esse, tá? Falar que ele tá jogando, ele não tá, não. Quem joga é Davi. Ele é bom nas provas, mas, de jogar aqui..."

