'Mas você ganha pra isso?': ele conta a rotina de ser 'sommelier de pornô'

Eu cheguei de paraquedas nesse ramo, nunca imaginei que trabalharia dessa forma. Mas, sempre que comento, pensam que eu faço farra o tempo inteiro. E é um trabalho sério como qualquer outro.

Dornelles, 24, artista e um dos responsáveis pela seleção de conteúdo do canal de filmes adultos Sexy Hot.

Critérios para exibir filme

Ele é quem decide se o material que vem de produtoras externas passa ou não no canal, de acordo com alguns critérios. Há um cuidado em não exibir filmes que atinjam qualquer grupo minoritário. Produções com cenas sem camisinha também são automaticamente descartadas. Não podem aparecer animais e cenas com penetração bruta também são rejeitadas.

Além do trabalho, o "sommelier" é MC e já cantava funks com teor sexual. A vida se encarregou de unir os dois mundos. "Acho incrível porque se torna ainda mais autêntica a conexão entre a minha vida empresarial e a artística."

As tarefas de um "sommelier pornô"

O termo sommelier foi dito pelo próprio Dornelles em suas redes sociais. No vídeo que viralizou, há quem não acredite no trabalho do jovem: "Mas você ganha pra isso?", perguntou uma internauta.

Ele compartilha a rotina de artista, clipes e também algumas curiosidades sobre o trabalho. O jovem é responsável por selecionar os melhores materiais, de um ponto de vista de produção. Outro critério usado é a opinião dos espectadores, levada em consideração com base em pesquisas de público.

Existe a nossa produção, em que fazemos nossos filmes, geralmente um por mês. São muito bem produzidos, principalmente o conteúdo sensual. E tem os vídeos que contratamos de outras produtoras. Esses sou eu que avalio, daí vem o apelido sommelier pornô.

Dornelles também participa do processo de criação do conteúdo da produtora. "Pensamos juntos no roteiro do filme, na escolha do elenco e por aí vai."

As ideias e opiniões são sempre bem acolhidas, de acordo com ele. Cada reunião é uma experiência diferente. "É um espaço onde eu consigo falar o que eu quiser sem receber julgamentos da minha equipe que, por sinal, é muito receptiva", diz.

Por onde começar?

Dornelles nunca tinha trabalhado no ramo pornográfico antes de ocupar esse cargo. Tinha uma ideia diferente do que era produzir e selecionar conteúdo adulto. O que ele mais destaca nessa trajetória é que o trabalho deve ser feito com seriedade. Para quem quer tentar uma vaga nessa indústria, o melhor caminho é se destacar pelo profissionalismo.