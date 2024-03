Caetano e Bethânia relembram memórias antes de turnê; veja datas e preços

Caetano Veloso e Maria Bethânia se preparam para subir juntos ao palco durante uma turnê conjunta que vai passar por sete capitais brasileiras.

Em entrevista ao Fantástico, os dois falaram sobre a cumplicidade como irmãos e Bethânia chegou a dizer que são irmãos gêmeos de momentos diferentes. "Caetano é fora do comum, a inteligência dele, onde ele deposita. Ele é o chefe do meu barco", disse ela.

Caetano lembrou que ajudou a escolher o nome da irmã, quatro anos mais nova que ele. "Tinha uma valsa de Capiba, que o Nelson Gonçalves gravou, que eu adorava [que citava o nome Maria Bethânia]. Essa voz me tocava muito. Ela nasceu, era uma menina e eu disse: 'Tem que ser Maria Bethânia'. Meu pai colocou os nomes num papel para eu sortear."

Bethânia era a preferida de Dona Canô? "Todo mundo acreditava que Bethania era a favorita de minha mãe", brincou Caetano.

Já Bethânia soltou o verbo sobre as "férias radicais" anunciadas por Caetano em dezembro. Ele descansou? "Não... Nem me deixou descansar. Tinha gravação todo dia", respondeu ela.

No palco do Fantástico, cantaram músicas como "Milagres do Povo", "É de Manhã", "Reconvexo", "Purificar o Subaé" e "O Quereres". As canções devem estar no setlist da turnê.

Sem Bethânia eu não estaria aqui. Desde o primeiro dia, ela tinha 17 anos, ela tinha uma presença e uma desenvoltura que o público já aplaudia como se fosse uma artista nacional. Ela gravou 'Carcará' e multiplicou o sucesso que já existia na voz de Nara Leão. No outro lado do disquinho, a minha música ["É de Manhã"].

Caetano Veloso

Datas

Rio de Janeiro - 3 e 4 de agosto - Farmasi Arena

Belo Horizonte - 7 de setembro - Estádio do Mineirão

Belém - 29 de setembro - Hangar

Porto Alegre - 12 de outubro - Arena do Grêmio

Brasília - 9 de novembro - Arena BRB Mané Garrincha

Salvador - 30 de novembro - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

São Paulo - 14 de dezembro - Allianz Parque

Venda de ingressos

Os ingressos para a turnê começam a ser vendidos no dia 17 de março para clientes do Banco do Brasil.

A Live Nation é a responsável pelos shows, que terá venda aberta para o público geral a partir de 20 de março.

