BBB: Após ganhar carro, Matteus chora muito com Almoço do Anjo pela 3ª vez

Matteus teve seu Almoço do Anjo no BBB 24 (Globo) após vencer a prova deste sábado (16) e, além da imunidade, conquistar um carro.

O que aconteceu

Matteus desfrutou do Almoço do Anjo. Ele curtiu o evento com seus convidados: Davi, Alane e Beatriz. O brother ficou emocionado ao ver sua família pela 3ª vez. Ele chorou com o vídeo de seus familiares.

A mãe de Matteus foi a primeira a aparecer na filmagem. "Vim te dar os parabéns pela conquista de mais uma Prova do Anjo", disse ela. O irmão, irmã, pai e a avó do brother também estiveram presentes. "Meu mano, olha! Lindo!", disparou Matteus ao ver o irmão.

Após o final do vídeo, Matteus desabou a chorar. Com a ajuda de seus convidados, ele cantou parabéns para a mãe, que faz aniversário hoje. Em seguida, se declarou para a matriarca: "Amo vocês todos, mas em especial hoje a minha mãe, que eu amo muito mesmo. Se não fosse ela, não estaria na Terra. E agradeço a Deus por ter me colocado na barriguinha dela. Eu sou muito grato mesmo".

Deus abençoe a vida de cada um responsável por isto que está acontecendo. Do fundo do meu coração, vou ser eternamente grato. Te amo, mãe! Aproveita! Agora nós estamos motorizados e vai dar tudo certo.

