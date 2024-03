BBB 24: 'Parece que cometi um crime', diz Isabelle sobre amizade com Davi

Isabelle desabafou sobre o distanciamento que percebeu de alguns participantes do BBB 24 (Globo) por sua amizade com Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Alane, Beatriz e Matteus, a sister desabafou sobre o afastamento de alguns brothers devido à sua amizade com Davi. O baiano estava dormindo próximo à ela no momento do papo.

Isabelle: "Parecia que eu cometi um crime. Eu chegava nos quartos e as pessoas começavam a ficar um pouco mais em silêncio, aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Aí você acaba, querendo ou não, se afastando, ficando afastada das pessoas. Aí você acaba criando neura. Cria neura de que tu é opção de voto, que tu tá sendo odiada, que as pessoas não gostam de ti. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero me afastar dele porque ele é um amigo pra mim. Mas, ao mesmo tempo, estou confusa porque preciso me justificar de que pensamos diferentes e dá pra ser amigo mesmo pensando diferente. E a cabeça dá um nó"

Matteus: "Aí tu chega num lugar, as pessoas estão falando contigo, com tua pessoa, e a primeira justificativa é: 'Porque tu passa a mão na cabeça do Davi, porque quando o Davi faz tal coisa tu aceita. O Davi é teu amigo e tu acha que ele tá sempre certo e tu não se coloca no lugar das pessoas'. Ah, para! (...) Aqui, se tu é uma pessoa que não te põe no lugar dos outros, tu tá errado. Se tu se coloca no lugar dos outros, tu tá errado"

Isabelle: "(...) Se eu tô no meio de pessoas que eu sinto que gostam de mim, que eu me sinto mais leve, eu estou errada. Se eu tô insistindo, correndo atrás de gente que eu sinto que não me priorizam, eu também tô errada"

Alane: "É porque as pessoas vão julgar como errada quando você faz uma coisa que não agrega a elas"

Isabelle: "Teve uma hora que eu fiquei cansada de ficar me justificando"

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 12896 votos 16,06% Alane 24,31% Beatriz 15,41% Davi 15,99% Matteus 28,23% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12896 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB