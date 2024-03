BBB 24: Giovanna questiona eliminação de Maycon: 'Motivos que mantém Davi'

Giovanna e Raquele refletiram sobre o primeiro Paredão do BBB 24 (Globo), do qual a mineira participou e que eliminou Maycon.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto do Líder, Giovanna e Raquele conversaram sobre o único Paredão que Giovanna enfrentou, o primeiro da edição. Para as duas, os motivos que podem ter eliminado Maycon são os mesmos que mantém Davi no jogo.

Giovanna:" Tem coisa que só vou entender lá fora. Aqui dentro a gente fica imaginando que o Maycon saiu pelas atitudes dele de ser chato, atrapalhar a galera na prova, não sei o que. Isso como motivo pra ele ter saído. E são exatamente esses mesmos motivos que mantém o Davi aqui dentro. São exatamente os mesmos motivos.

Raquele: "Sim, realmente. Agora, vai entender? Ou era porque você tinha mais torcida do que ele mesmo, sabe? Talvez nem é pelo que ele fez"

Giovanna: "Pode ser... Porque ele entrou direto"

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 5590 votos 15,60% Alane 29,86% Beatriz 18,55% Davi 7,57% Matteus 28,43% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5590 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash