BBB 24: Fernanda e Pitel desconfiam que Bia foi 'brifada' antes do reality

Fernanda e Pitel debocharam de uma sister no BBB 24 (Globo). Para elas, a participante havia sido brifada antes de entrar na casa. De acordo com as informações da conversa, a sister em questão é Beatriz.

O que aconteceu

Durante o Castigo do Monstro, Fernanda imita a dança de Pitel, e diz que o movimento já é marca registrada da amiga. Neste momento, Lucas e Leidy dizem que Pitel foi 'brifada' pela produção. Depois disso, os brothers alfinetam e falam sobre Bia.

Fernanda: "É que você não faz nada diferente disso. Não é que a dança e tal, você é isso. É sua maior característica"

Lucas: "Acho que ela veio brifada pra cá"

Pitel: "Tá tentando vender a dança"

Fernanda: "Também acho! Ensaiou isso em casa pra vir com a referência. Isso aqui vende, vocês acham que não? Três anos pensando nisso"

Pitel: "Três anos, teve tempo pra pensar. Três vezes, eu ia pensar: 'Se eu cheguei tão perto, eu vou'"

Leidy: "Eu também pensaria dessa forma. Se eu cheguei tão longe..."

Pitel: "Três vezes seguidas, amor. Essa é a terceira. Ela (Bia) chegou muito longe nas outras (seleções)"

Beatriz realizou o processo de seleção para o reality três vezes.

