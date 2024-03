BBB 24: Davi, Alane, Bia e Matteus definem alvos para o próximo Paredão

Davi, Alane, Beatriz e Matteus definiram três alvos para o próximo Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Os brothers levantaram alguns nomes e combinaram três possíveis opções para indicar à berlinda.

Davi: "Primeira opção é o Bin, segunda é a Leidy e terceira a Raquele".

Alane: "Por mim tá certo, mas eu prefiro votar na Leidy".

Matteus: "Eu também voto na Leidy".

Bia: "Eu também".

Davi: "Vamos deixar a Leidy como primeira opção. Eu vou ajustar com Isabelle, porque é uma conversa que tem que ser entre mim e ela. A gente tem nossa intimidade, e eu não vou me aproveitar disso. Ela joga muito com o coração dela. Eu entendo, admiro muito ela, mas vou conversar com ela e ajustar com ela. Aí eu vou passar [por vocês] e falar [quem ficou definido]. A primeira opção vai ser a Leidy, segundo o Bin e a terceira a Raquele".

