Ator da Globo assume namoro com dentista e ganha aliança em show do Jão

Guto na série "As Five", o ator Bruno Gadiol, 25, revelou neste sábado (16) que está namorando o dentista Rômulo Marcato.

O que aconteceu

Gadiol contou que os dois estão juntos há quase três meses. Ele não havia divulgado o relacionamento ainda porque tinha um plano de marketing para divulgar uma música antes — a faixa "Sugar Daddy" foi lançada na semana passada.

O ator foi pego de surpresa durante o show do Jão, em janeiro, quando ganhou uma aliança do amado no meio da plateia. No vídeo publicado nas redes, após Gadiol receber a aliança, os dois trocam beijos apaixonados.

Mas afinal, Bruno? Você tá namorando ou não tá? TÔ! Tô namorando esse menino lindo aí do vídeo que me deu uma aliança de surpresa em pleno show do Jão. Estamos juntos há quase três meses, mas não tínhamos aberto a todos porque eu tinha uma estratégia de marketing importante pra fazer (risos).

Bruno Gadiol

Gadiol ainda contou que os dois vivem um relacionamento a distância. Ele vive em São Paulo, enquanto o amado vive no sul do país. "Mas que bom que agora posso me declarar para ele e dizer o quanto sou feliz por ser seu namorado. Meu amor, não vejo a hora de podermos ficar juntinhos todos os dias nos amando. A distância hoje é nossa barreira, mas de modo algum vai atrapalhar o nosso amor e união. Tô te esperando aqui em São Paulo. Cê sabe, né? Te amo e vem logo!"

O dentista, em seguida, respondeu e se declarou. "Te amo, meu amor! Muito feliz por estar vivendo tudo isso com você! E a melhor parte é que é só o começo. Amo sua companhia e amo mais ainda ser seu namorado."

Assista "Sugar Daddy":