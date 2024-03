Após horas no Monstro do BBB 24, Bin Laden desabafa: 'Muita coisa na mente'

MC Bin Laden passou boa parte da madrugada deste domingo (17) cumprindo o Castigo do Monstro no BBB 24 (Globo). Ele desabafou sobre os próximos passos no jogo.

O que aconteceu

O funkeiro foi colocado no castigo junto com Fernanda, e eles precisam se revezar para ficar o tempo inteiro em uma plataforma do lado de fora de casa. Bin Laden foi acompanhado por Lucas Henrique durante a madrugada.

Cansado, o funkeiro desabafou. "Nessas horas você quer ir para o Paredão", disse. Lucas perguntou o porquê, e ele continuou: "Passa muita coisa na mente. Estou ficando puto, desanimado".

Logo depois do desabafo, Lucas deixou Bin Laden sozinho por alguns minutos. Sem ninguém, Bin Laden voltou atrás sobre o Paredão. "Vou tentar fugir do Paredão hoje. Deus me livre, que estresse".

