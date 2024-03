Após cirurgia, Jon Bon Jovi não sabe se voltará a turnês

Jon Bon Jovi não sabe se terá condições de fazer turnês após ter passado por uma cirurgia nas cordas vocais ainda em 2022.

O que aconteceu

O cantor falou da recuperação em entrevista a rádio Mix 104.1 Boston. "Não sei sobre uma turnê. É meu desejo fazer uma turnê no próximo ano, mas ainda estou me recuperando de uma grande cirurgia."

Embora eu esteja no caminho da recuperação e tenha conseguido aproveitar meu tempo e cantar uma música por dia quando gravei o disco, minha necessidade e desejo é poder cantar duas horas e meia, uma noite, quatro noites por semana, durante meses a fio. E então estou trabalhando para atingir esse objetivo. Jon Bon Jovi

Antes de realizar a cirurgia, o cantor disse aos fãs que suas cordas vocais estavam "atrofiando". Uma estava "grossa como um polegar", outra como um "dedo mindinho".

Comemorando 40 anos em 2024, a banda Bon Jovi anunciou, dias atrás, o lançamento do álbum "Forever" para o dia 7 de junho. Em 26 de abril, chega ao Star+ a série documental "Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi", com quatro episódios sobre a trajetória da banda.