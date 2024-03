Andressa Urach mostra costelas após retirá-las: 'Que lindas'

Na última quinta-feira, 14, Andressa Urach chamou a atenção ao publicar imagens de suas costelas retiradas em seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

Andressa realizou o procedimento com o objetivo de reduzir as medidas da cintura. Ela também colocou mil litros de silicone em cada mama e fez lipoaspiração na cintura.

Ao mostrar as costelas retiradas, ela escreveu: "Que lindas minhas costelinhas."

Urach fez as mudanças pensando no seu conteúdo adulto. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos."