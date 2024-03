Ana Hickmann recebe ataques nas redes após assumir namoro com Edu Guedes

Menos de uma semana após assumir namoro com Edu Guedes, Ana Hickmann está recebendo ataques nas redes sociais.

O que aconteceu

A apresentadora assumiu o relacionamento na última terça-feira, 12. Ela se separou recentemente de Alexandre Correa, e fez um boletim de ocorrência contra ele por agressão. No Instagram, o público questiona o namoro logo após a separação.

"Só eu que achei que essa Ana já estava traindo o marido que ela dizia que amava tanto? Foi muito rápida essa ligação com o Edu", acusou uma seguidora. "Tô começando a pensar que o pai [Alexandre] tem um pouquinho de razão", disse outra. "Não acredito em uma palavra sua", declarou uma terceira.

Ana não se manifestou sobre as críticas que recebeu, mas outros seguidores saíram em sua defesa, rebatendo os comentários e afirmando que o fim do casamento foi culpa de Alexandre. "Os fiscais de vida particular já vieram opinar no que não é da conta deles, a mulher virou a página, deixem ela em paz", disse um.