Yasmin Brunet reflete sobre passagem pelo BBB 24: 'Desalinhei a casa

Yasmin Brunet conversou com a Blogueirinha no "Fantástico" (Globo) sobre sua participação no BBB 24. A entrevista vai ao ar neste domingo (17).

O que aconteceu

No programa, em que a Blogueirinha fala sobre o reality show, Yasmin falou sobre sua passagem no jogo. Ela foi eliminada na última terça-feira (12) com mais de 80% de rejeição do público.

A modelo desabafou: "Eu acho que eu estraguei a casa. Eu assumo essa culpa totalmente para mim", disse.

Blogueirinha havia questionado Yasmin sobre o realinhamento de chakras que ela fez no programa. "Me disseram aqui fora, as pessoas que entendem, que eu toquei no sentido contrário de fato. Ou seja, se era para alinhar num sentido, eu de fato desalinhei", disse.

Além de Yasmin Brunet, Wanessa Camargo também será a entrevistada do Fantástico. Será a primeira vez que a cantora vai falar publicamente após ter sido eliminada do programa.

