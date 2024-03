Wanessa nega ter agredido Davi: 'Foi sem querer, uma brincadeira sem graça'

Wanessa Camargo, 41, negou ter agredido Davi Brito, 21, no BBB 24. Em um novo trecho da entrevista feita pelo Fantástico a cantora classifica a situação como uma "brincadeira inconveniente". A conversa completa irá ao ar amanhã às 20h30.

Foi uma coisa sem querer, uma brincadeira inconveniente, sem graça. Mas não uma agressão.

Wanessa Camargo ao Fantástico

Outras falas

Reconheceu racismo. "Eu tenho que ter a humildade de olhar onde estou errando, o que posso fazer para aprender". Ela já havia afirmado anteriormente que algumas de suas falas e atitudes seriam reflexo do "racismo estrutural" e pediu desculpas a Davi.

Fez uma autoavaliação sobre participação no programa. "Eu não sou os 55 dias que passei lá [na casa]. Eu sou 40 anos de vida".

Expulsão do BBB

A saída da cantora do programa aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após uma festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

Davi se queixou da agressão e, no Confessionário, pediu que a produção interviesse. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas exibida durante a edição ao vivo do reality.