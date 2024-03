Matteus vence Prova do Anjo no BBB 24 e está imune; veja poderes

Matteus venceu a Prova do Anjo neste sábado (16) no BBB 24 (Globo). Ele está imune e poderá imunizar outra pessoa no jogo. No entanto, Raquele poderá vetar a imunidade, pois arrematou o Poder Curinga da semana.

Como foi a prova

Davi, Raquele e Alane ficaram de fora da Prova do Anjo após sorteio. Giovanna, que é a Líder da semana, também não disputou o colar.

Os brothers foram distribuídos em oito raias de um tabuleiro e precisavam escolher cartões, distribuídos nas laterais do espaço com instruções. As placas davam direcionamento sobre avançar uma casa, não jogar a próxima rodada ou fazer com que um adversário deixe de jogar.

Na segunda rodada do jogo, Pitel foi eliminada. Ela tirou um cartão que te colocava para fora da disputa. Fernanda também tirou um cartão em que poderia eliminar um participante, e escolheu tirar Beatriz da prova.

A corrida terminava quando dois jogadores chegassem na última casa, de número 10. Na fase final, eles tinham que escolher uma chave e tentar ligar um carro. Quem conseguisse, levava o Colar do Anjo e o automóvel.

Os dois finalistas foram Matteus e Isabelle, e ele levou a melhor. O brother ficou emocionado, disse que era o primeiro carro de sua vida e chorou com a vitória.

