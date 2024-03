Transplantes e embolização: O que sabemos sobre estado de saúde de Faustão

Faustão passou por um transplante de coração bem-sucedido há cerca de seis meses. No entanto, em fevereiro deste ano, o apresentador foi submetido a um novo transplante, no qual recebeu um novo rim, e está internado desde então.

O que sabemos até agora

Faustão teve um agravamento de uma doença renal crônica. No dia 25 de fevereiro, ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein.

O apresentador passou por um transplante de rim no dia seguinte. A cirurgia aconteceu sem intercorrências.

Ele enfrentava problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração.

Faustão entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era 13º da lista, de acordo com informações confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A instituição afirmou que os critérios de priorização foram cumpridos para a doação. Conforme a Resolução Estadual SS 06 de 2019, são critérios de priorização: impossibilidade total de acesso para diálise; pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.

"No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido", explicou a família do apresentador.

No dia 27 de fevereiro, Faustão já havia deixado a UTI e se encontrava em um dos quartos do Hospital Albert Einstein. Na época, o apresentador citou previsão de sete dias para ter alta. "Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo", disse.

Embolização

No entanto, mais de duas semanas depois, Faustão continua internado devido a um "atraso" na recuperação. Um boletim médico ao qual o colunista de Splash, Lucas Pasin, teve acesso, afirmou que "o implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão".

Com isso, Faustão foi submetido a uma embolização. O processo consiste numa terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado de um local, incluindo algum vaso nos rins que possa estar atrapalhando.

Após a intervenção, Faustão garantiu que está tudo bem com o órgão transplantado. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, [mas] às vezes demora até um mês. Estou na espera, na arte da paciência", disse Faustão, em entrevista à coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

João Silva, filho de Faustão, comentou a intervenção e disse que a família está "tranquila". "No caso do procedimento que ele fez ontem foi sobre uma parte que estava 'vazando', então era necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão. Mas cada um tem seu tempo. Não é uma regra. Estamos torcendo, vendo se vai dar certo, mas os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rim. Estamos tranquilos e esperançosos".