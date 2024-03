Shakira desabafa sobre casamento com Piqué e revela 'sacrifício' por ele

Shakira falou sobre o término do relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué em entrevista ao The Times.

Durante muito tempo coloquei minha carreira em espera para ficar ao lado do Gerard, para que ele pudesse jogar futebol. Houve muito sacrifício por amor.

Shakira

Piqué se aposentou do futebol em novembro de 2022.

O casal se separou em junho de 2022, após 11 anos juntos. O término foi bastante conturbado, com acusação de traição.

Em setembro do ano passado, Shakira falou sobre sua família ter sido sua prioridade. "Minha prioridade era minha casa, minha família. Eu acreditava em 'até que a morte nos separe'. Acreditei nesse sonho", disse em entrevista à Billboard.