Rodriguinho diz que 'buscou ajuda' pós-BBB 24 e quer Nanda e Pitel na final

Rodriguinho refletiu sobre suas mudanças após o BBB 24 (TV Globo) e declarou torcida às aliadas Pitel e Fernanda.

O que aconteceu

Fora da casa, Rodriguinho detalhou como o aprendizado do reality show o impactou. "O Rodriguinho agora é um cara que aprendeu muito, que segue a vida como um homem aprendiz de si com mais responsabilidade social. Como artista estou mais aberto a oportunidades que estão sendo estudadas e que vieram do desejo do público e da minha participação no BBB", disse ele, em entrevista a Quem.

Ele alega que procurou ajuda, sem especificar a quais profissionais. "Sou um cara mais humilde que buscou ajuda com especialistas sobre o novo que desconhece e que tem um novo olhar para a carreira artística. Estou unificando a visão de mundo, com muito mais aprendizado, muito mais maturidade sobre alguns assuntos e aspectos de vida, valorizando coisas que eu achei que eu sentia falta, mas não da forma que eu senti, sabe? Que é família, o lar, amigos, as pessoas que sempre caminharam comigo e as que apostaram em mim mesmo me conhecendo só agora".

Rodriguinho citou os novos admiradores que ganhou no programa. "Tenho uma torcida e fãs implacáveis que seguem com esse 'véio rabugento' que aprendeu a brincar novamente fora dos palcos. Sou um Rodriguinho totalmente novo aí, que sigo apresentado diariamente a mim e ao público".

O cantor ainda se mostrou aberto para reconciliações com os participantes do reality e expressou seu apoio às aliadas. "Estou aberto para conversar com todos. O que vivemos no jogo, ficou no jogo, mas quero muito que meu anjo da guarda Pitel e minha parceira Fernanda consigam chegar até a final pra gente comemorar por que elas são mulheres extraordinárias e as quero para vida, assim como Wanessa e Yasmin".

"Foi tão forte que parece amizade de outras vidas. Estou aqui para tudo que precisarem a qualquer hora, independentemente das circunstâncias. Me consideravam o paizão da casa e esse sentimento quero nutrir aqui fora. Me deixei à disposição também para quando quiserem conversar sobre assuntos mal resolvidos e distorcidos".

