Resumo BBB 24: festa tem selinho, batalha de dança e desabafos sobre estratégia

Na sexta-feira, 16, os brothers do BBB 24 curtiram mais uma festa. Após Iza informar que não poderia se apresentar por motivos de saúde, a noite contou com shows das cantoras Duda Beat e Lexa.

A noite foi marcada por muitas conversas sobre estratégia e movimentação, mas os brothers não deixaram de aproveitar - teve até batalha de dança. Veja o resumo da noite:

Brothers já pensam no Paredão

Giovanna se tornou Líder na última quinta-feira, 14, e já colocou Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden 'Na Mira do Líder'. Ansiosos com o Paredão, os brothers conversaram muito sobre estratégia durante a festa.

Lucas teve uma conversa com Bin já no início da festa sobre o assunto. Questionado sobre suas prioridades, ele tranquilizou o brother. "A minha prioridade hoje é Leidy e você, depois a Pitel", disse Buda.

Mas mais tarde, em conversa com Pitel, o brother pareceu mudar de ideia. "Voto nele [Bin] antes de você", disse a ela.

Beatriz também passou um tempo conversando sobre jogo com seus aliados. A sister revelou que está com medo de ir para o Paredão por indicação da Líder e, por isso, pretende "lutar pelo anjo". Em conversa com Alane, elas optaram por votar no Bin.

Davi também estava focado na Prova do Anjo e reforçou que não beberia muito na festa para se preparar para a prova. Mais tarde, o baiano discutiu a ideia de mandar Leidy Elin, com quem teve conflitos recentes, para o Paredão. "É bater e sair", falou para Matteus.

Pitel e Fernanda dão selinho e internet comemora: 'Pitanda'

Aliadas desde o início do jogo, Fernanda e Pitel deram um selinho durante o show da Lexa. Os fãs das sisters comemoraram nas redes sociais.

Fernanda e Bin têm longa conversa

Fernanda e Bin tiveram uma longa conversa na festa e, depois, dentro da casa. "Você é meu aliado real", disse ela. "É você e Pitel para mim, mas não boto minha mão no fogo por mais ninguém".

Bin desabafou muito sobre como se sentia dentro da casa e, para Fernanda, o jogador não defendia bem seus aliados. "As pessoas defendem quem elas querem ser amigas aqui. Quando a gente não vê você defendendo isso, as pessoas acham que você tá só se aproveitando, tá sabonetando", disse.

No entanto, o brother chegou a dizer que está cansado e ia pedir para sair. "Tô cansado do convívio. Meu convívio tá difícil e eu quero sair fora daqui. Hoje eu entendo outras pessoas", disse.

Eles também conversaram sobre Giovanna e Fernanda encorajou Bin a tentar reconquistá-la. Ao ouvir as justificativas do brother para não tentar uma reaproximação, a carioca disse que era "papo de v*ado". A fala não foi bem-recebida nas redes sociais.

Depois, Fernanda foi conversar com Pitel sobre o papo que teve na casa. "Minha vontade é de falar: cara, não! A pessoa vai continuar votando em você", disse. Ela revelou, ainda, que não considera Bin um grande jogador. "Tudo que ele pensa sobre estratégia eu acho uma maluquice sem sentido", disse. "O Buda também".

Noite de dança com direito a 'Dirty Dancing'

Apesar de se preocupar com o jogo, os brothers não deixaram de dançar. Os participantes chegaram

a fazer uma "Batalha de Dança" no estilo As Branquelas:

Isabelle e Matteus também aproveitaram algumas músicas para dançar juntinhos.

Com as referências cinematográficas na ponta da língua mais uma vez, Fernanda convocou Lucas para recriar uma icônica cena de Dirty Dancing. Ao ver a cena, Pitel fez piada com Lucas. "A Camila não apareceu no vídeo do Anjo, agora ela acabou de trocar a fechadura da porta", brincou.

Davi se revolta com Bin Laden: 'Malandro'

Em certo momento da festa, Bin foi conversar com Alane sobre o Queridômetro. Após ver a movimentação, Davi se revoltou. "Malandro, ele é malandro", disse sobre Bin. "Quando eles foram, eu já voltei com o boi há muito tempo. A malandragem que ele tem e aprendeu com 31 anos, eu aprendi com 2 anos na rua".

Indignado, ele chamou Matteus para conversar na despensa. "Essa parada da pulseira é tudo estratégia deles", afirmou. "Botaram a pulseira nele para pensar que não tão jogando com eles e ele tá vindo pro lado da gente colher informação".

"E Alane tá avariando. Ela nem é alvo e dá assunto, fica com peninha e vai dar ruim", concordou Matteus. Os dois chegaram a chamar Alane para conversar, mas a paraense os tranquilizou e disse que jamais falaria de jogo com Bin.