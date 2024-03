Raquele desconfia de sisters no BBB 24: 'Alguma coisa sendo escondida'

Raquele está desconfiada sobre o jogo de Pitel e Fernanda no BBB 24 (Globo). "Sinto que tem alguma coisa sendo escondida."

O que aconteceu

Raquele demonstrou insatisfação em conversa com Giovanna no Quarto do Líder: "Parece que eles conversam, brigam e escondem as coisas". Para a sister, Fernanda e Pitel costumam desabafar com Bin Laden, mas não abre o jogo com elas.

Para Raquele é uma situação ruim visto que eles jogam juntos dentro do programa. Ela sente que fica sabendo apenas parte das histórias, e os aliados estão querendo "abafar tudo".

A princípio, Raquele não citou nomes, e Giovanna perguntou de quem ela estava falando. "Pitel sempre fala do problema do Bin com a Fernanda, mas o que está acontecendo? A gente nunca sabe o real motivo."

