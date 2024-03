Quem é Pedro Tófani, produtor musical que mantém relação com Jão há 11 anos

Jão assumiu namoro com o produtor Pedro Tófani durante sua participação no PodDelas na quinta passada (14). Saiba mais sobre o namorado do artista.

Quem é Pedro Tófani

Além de produtor musical, Pedro é sócio e diretor criativo de Jão e atuou em todos os álbuns do artista, compondo músicas com o namorado. O cantor já deixou claro que muitas de suas faixas tiveram Pedro como grande inspiração.

Eles se conheceram em 2013, na época da faculdade, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Eles namoraram por cerca de 5 anos. No PodDelas, Jão disse que a relação entre eles existe desde 2013.

Nem eu mesmo sei a linha do tempo desse relacionamento. Data-se da pré-história de 2013, meu primeiro ano de faculdade. São 11 anos! Então, muitas coisas estão contornadas nesse tempo. Não lembro como foi, como começou, quando parou... A nossa principal coisa — e não quero que isso soe como se fôssemos brothers —, mas a nossa principal coisa é que a gente é muito unido. A gente se confia e se admira muito.

No fim de 2022, Pedro ganhou um prêmio, da MFV, pela realização do videoclipe da música "Não te amo". O relacionamento de Jão e Pedro passou por algumas idas e vindas. Em 2019, quando o artista estourou no Brasil com o álbum "Pirata", eles estavam separados.

Reservado sobre a vida pessoal, o artista falou sobre Tófani em novembro de 2022, no programa Lady Night, e afirmou que estava vivendo um caso com ele. Em janeiro deste ano, no fim de seu show em São Paulo, Jão beijou Pedro.