Além de ondas gigantes, Nazaré tem paisagens de tirar o fôlego e comida boa

Localizada a apenas uma hora e meia de carro de Lisboa, a capital de Portugal, a vila litorânea de Nazaré é conhecida por suas ondas gigantes, consideradas as maiores do mundo, que podem chegar a até 30 metros de altura (o equivalente a um prédio de cerca de 10 andares).

No outono e inverno europeu (entre outubro e março) Nazaré atrai centenas de turistas e curiosos que ficam com os olhos grudados no mar, assim como surfistas corajosos, já que nesse período é realizado o World Surf League.

Imagem: turismodocentro.pt

Mas o local tem muito mais para oferecer e para se ver além das ondas gigantes.

Com apenas 15 mil habitantes, essa pequena vila de pescadores —que vê a sua população dobrar nas altas temporadas— tem praias, miradouro, forte, farol, paisagens de tirar o fôlego, tradição gastronômica e muita história para contar.

A lenda que dá nome à vila

Imagem: turismodocentro.pt

Até 1912 a cidade chamava-se Pederneira, mas como a devoção a Nossa Senhora de Nazaré é uma parte importante da cultura e tradição local, o nome foi alterado em homenagem à santa.

Diz a lenda, que o cavaleiro Diego Fuas Roupinho perseguia uma caça que, por causa da cerração, caiu num abismo. O cavaleiro não sabia que também corria para o penhasco, mas vinha rezando para Nossa Senhora de Nazaré.

Antes que caísse, segundo a lenda, o cavalo parou. Quando a cerração se dissipou, ele percebeu o que tinha acontecido. Em sinal de gratidão, ele construiu no local uma pequena capela, que existe até hoje.

Sítio da Nazaré

Imagem: turismodocentro.pt

De uma humilde vila de pescadores, Nazaré se transformou em um atrativo turístico com muitas opções de passeios. Um deles é o Sítio da Nazaré, um dos principais bairros da cidade. É a parte mais antiga do vilarejo, localizada no topo da falésia, com uma igreja e uma praça histórica.

O acesso até o topo do Sítio pode ser feito de carro, a pé (por meio de uma escada) ou por um elevador. Inaugurado em 1889 (originalmente funcionava a vapor) o elevador da Nazaré liga as duas comunidades - a do centro, junto à praia, e a que fica na falésia.

Ermida da Memória Imagem: turismodocentro.pt

No Sítio da Nazaré há alguns pontos turísticos que valem a pena uma visita. A Ermida da Memória, também chamada de Capela da Memória, é o ponto mais importante da fundação da vila da Nazaré. Erguida por Dom Fuas Roupinho, seu interior e a fachada são decorados com azulejos azuis e brancos, datados dos séculos 17 e 18, e fazem alusão à lenda.

Outro lugar de destaque é o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, construído no século 17 a mando do rei D. Fernando, a fim de guardar a imagem da virgem.

Parada obrigatória é o Miradouro do Suberco, situado a aproximadamente 100 metros do nível do mar. Ele oferece uma vista deslumbrante sobre a praia e o Oceano Atlântico e, sem dúvida, o melhor pôr do sol da cidade.

Forte e Farol de São Miguel Arcanjo

Forte de São Miguel Arcanjo Imagem: turismodocentro.pt

Localizado entre o Sítio da Nazaré e a Praia do Norte (onde ocorrem as ondas gigantes), o Forte de São Miguel Arcanjo, com o seu famoso Farol, é o lugar preferido para os turistas verem as ondas e tirarem fotos espetaculares, com vista panorâmica da praia e dos arredores.

O Forte de São Miguel Arcanjo é uma estrutura histórica que remonta ao século XV. O Farol foi adicionado à fortaleza apenas em 1903 para auxiliar na navegação marítima. Ainda hoje o Farol é uma parte importante do cenário costeiro da região e desempenha um papel crucial na segurança marítima, orientando as embarcações com sua luz.

Atualmente a fama do Forte é por ser um local de exposição das pranchas dos principais surfistas que passaram pela Nazaré, além de receber exposições fotográficas. Entre os brasileiros que já se arriscaram nas ondas gigantes estão Rodrigo Koxa, Lucas Chumbo, Pedro Scooby e Maya Gabeira.

Pé na areia

Praia do Norte Imagem: turismodocentro.pt

A Praia do Norte é uma das mais extensas da Nazaré, rodeada por dunas, bosques e pinheiros. Devido às suas características, é ideal para atividades como surf, pesca esportiva, windsurf e kitesurf. No inverno essas atividades - com exceção do surf para profissionais - não são recomendadas, por ser o período das ondas gigantes.

Praia da Vila Imagem: turismodocentro.pt

A Praia da Nazaré, também chamada de Praia da Vila pelos locais, é a mais próxima ao centro da cidade, e é ideal para banhistas e atividades familiares. Sua orla tem lojas, cafés e restaurantes, sendo bem movimentada no final de tarde durante o verão.

Tradição gastronômica

Na culinária, a vila de pescadores é famosa pelos pratos elaborados com frutos do mar e peixes, e sobremesas com doce de ovos.

Entre os mais famosos está a caldeirada nazarena, feita com pelo menos três diferentes tipos de peixe. Antigamente cozinhava-se com peixes mais modestos e mais comuns, como o safio ou o robalo.

Carapau seco servido em Nazaré Imagem: turismodocentro.pt

Hoje, à mesa dos restaurantes, o prato inclui peixes como o cherne, o cação ou o tamboril. Junta-se a isso lulas e amêijoas, cebola, alho, batatas, pimentão vermelho e verde, tomate maduro, azeite, salsa, sal, vinho branco, coentros, colorau, louro e malagueta.

Os peixes frescos grelhados, como o carapau, o robalo, o sargo, o linguado e a sardinha também são tradição em Nazaré, e são acompanhados de batatas cozidas ou ao murro. As feijoadas de camarão, as açordas e o arroz de marisco também merecem destaque no cardápio.

Sardinha doce Imagem: turismodocentro.pt

Mas vale a pena guardar espaço para os doces. O mais procurado é a sardinha doce, um folhado coberto e recheado com creme de ovos. E, se ainda puder, experimente os támares, pequenos bolinhos em forma de barco, também recheados com doce de ovos.