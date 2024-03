Pamela Anderson, aos 56, diz se sentir mais sexy: 'Tenho alguns segredos'

Pamela Anderson, 56, disse se sentir mais sexy agora que tem "alguns segredos e algum mistério".

O que diz ela

Estou gostando do processo de envelhecimento -- disse Anderson, 56, em uma videochamada no final da semana passada. -- O que vem acontecendo no meu rosto, um pouco de elasticidade desaparecendo, estou achando graça nisso. Me sinto mais sexy agora que tenho alguns segredos e algum mistério. Só aprendemos isso mais tarde em nossas vidas.

Pamela Anderson ao The New York Times

A atriz e ex-modelo ficou conhecida por sua personagem na série "Baywatch" ("SOS Malibu). Apesar de a produção ter ficado no ar por mais de dez anos, Pamela esteve no elenco entre 1992 e 1997.

Atualmente, ela participa de uma campanha da Re/Done, marca de jeans que pratica a sustentabilidade. As fotos da campanha mostram Pamela com minissaias enfeitadas, calças jeans, camisetas de bebê e jaquetas. Embora a campanha não seja inspirada na era "Baywatch", transportou a atriz de volta àquele período. "Esta coleção representa uma grande cápsula da minha vida naquela época. Eu estava trabalhando e me sentia invencível."

Pamela Anderson era a estrela de "SOS Malibu" nos anos 90 Imagem: Divulgação: IMDB / NBC/ Photofest

Por onde anda

No ano passado, publicou "Love, Pamela", um livro de memórias intercalado com poesia e estrelou um documentário da Netflix, "Pamela, a Love Story", que ela coproduziu com seu filho mais velho. Ele também ajudou quando ela idealizou sua linha vegana de cuidados com a pele, Sonsie Skin.

Recentemente, Pamela finalizou o filme "The Last Showgirl", da diretora Gia Coppola. Nele, vive uma dançarina de 50 anos que busca se reinventar. O filme, aliás, tem paralelos com sua vida.

Sou uma nova fase agora, na posição inicial do próximo capítulo. Vai ser ainda melhor, agora que não preciso fingir ser algo que não sou.

Pamella Anderson ao The New York Times