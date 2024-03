Nicolas Prattes revela treino para meia-maratona e ganha elogio de Sabrina

Nicolas Prattes falou sobre a sua preparação para correr a meia-maratona do Rio de Janeiro, que aconteceu no ano passado, com o Esporte Espetacular. Ao programa, ele conta sobre a rotina intensa de treinos, conciliando com as gravações da novela "Fuzuê".

Segundo Prattes, ele tem o hábito de acordar cedo e logo começar a praticar esportes, como corrida, surfe, musculação e boxe. Além disso, há um ano, ele completou a Maratona de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Eu acabara de gravar 'Todas a Flores', e me preparei janeiro, fevereiro e março. Gosto disso, de ter objetivo para cumprir. Isso me ajuda no meu trabalho.

Nicolas Prattes, em entrevista ao Esporte Espetacular.

"Quando leio o texto e saio para correr, fico pensando o que falta para mim na cena e sempre vem uma ideia. Quando vou para o treino com essas cenas na cabeça, tenho ideias para grava", contou.

A entrevista completa vai ao ar amanhã, 17 de março.

Luiz Felipe Sinforoso, preparador físico do ator há quatro anos, também deu um depoimento ao programa e elogiou o ator. "Hoje, o Nicolas tem quase todas as capacidades físicas ótimas. Força, potência, resistência. No início, ele tinha dificuldade de potência, velocidade e coordenação, pois vinha da cultura de musculação. Mas se adaptou e agora está voando em tudo."

Na manhã deste sábado, 16, Nicolas Prattes treinou corrida às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo, e publicou um registro em seu Instagram. A namorada, Sabrina Sato, comentou: "Meu atleta".