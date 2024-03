Mulher de Davi, do BBB, avalia relação dele com Isabelle: 'Vejo amizade'

Isabelle e Davi desenvolveram uma amizade forte dentro do BBB 24 (Globo). Eles entraram juntos, na dinâmica Puxadinho, após uma votação popular. A mulher do baiano opinou sobre a relação dos dois.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mani Rego é casada com Davi há quase dois anos. Ela disse que acredita que a relação do marido com Isabelle é totalmente amistosa, em conversa com a Quem. "Vejo amizade. Ali é um jogo, e as emoções sempre são mais fortes."

Para Mani, o casamento dela com Davi segue normal, independente do programa. "Em nenhum momento as atitudes dele jogo abonaram a índole dele."

Ela reforçou que, o que mais tem lhe incomodado sobre Davi no BBB 24 é a distância. Mani disse que nunca ficou tanto tempo longe do marido, e acredita que ele vai sair do programa como vencedor. "Você venceu, meu amor", é a primeira coisa que ela quer dizer ao baiano.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 1211 votos 12,14% Alane 40,55% Beatriz 19,90% Davi 7,68% Matteus 19,74% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1211 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash