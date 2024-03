Mansão de Clodovil: veja como está imóvel abandonado em Ubatuba

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido de demolição total da mansão que era de Clodovil Hernandes em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Saiba como está o imóvel.

O que aconteceu

Construída em área de preservação ambiental em Ubatuba, a mansão está abandonada desde a morte do artista, em 2009, avaliada em R$ 1,6 milhão.

Com vista para o mar, o imóvel contava com 20 cômodos na planta original, ocupando uma área de 3 mil m². Está localizado entre as praias do Meio e do Leo.

A área externa, com piscina e jardins, está completamente tomada pelo mato e boa parte do telhado não existe mais.

Em 2016, cerca de 500 metros da casa foram demolidos por determinação da Justiça. O quarto do estilista e parte da cozinha foram destruídos.

Mansão de Clodovil Hernandes tomada pelo mato, em Ubatuba. O estilista e deputado faleceu em 2009 Imagem: Edson Lopes Jr./UOL

Vista aérea da mansão onde Clodovil Hernandes morava, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo Imagem: Edson Lopes Jr./UOL