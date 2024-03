Manoel Carlos sobre morte dos filhos: 'Estão presentes em tudo que faço'

Manoel Carlos, 91, um dos maiores autores da televisão brasileira, ganhou uma homenagem no projeto Tributo, no Globoplay e falou sobre momentos de sua vida.

Perda de três dos cinco filhos

Eu até acho engraçado quando falam de 'superação'. 'Ah, teve tanto prejuízo, mas superou bem'. 'Perdeu família, superou bem'. Não acredito nisso. Eu tenho três filhos que perdi e estão presentes permanentemente na minha memória em tudo que faço. O que é superar? Acho até ingrato. Superar é esquecer? Minha vida é muito cercada de benefícios e das grandes alegrias que os filhos me deram

Perdi minha primeira mulher quando ela tinha 36 anos. E encontrei a felicidade outra vez em um segundo casamento excelente, tendo uma filha amorosa. Tive um terceiro casamento, que é o atual com a Bety, minha querida mulher, já casada comigo há mais de 30 anos. Tive muitos ganhos. Não se trata de superar, mas de continuar vivendo

O autor perdeu o primeiro filho, Ricardo, em 1988, por complicações do HIV. Em 2012, morreu Manoel Carlos Júnior, por ataque cardíaco. Em 2014, o caçula, Pedro Almeida, aos 22 anos, de mal súbito. O autor tem ainda duas filhas, a atriz Julia Almeida e a roteirista Maria Carolina.

