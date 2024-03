Lucas Guimarães sobre bastidor do SBT: 'Se Silvio não gosta, não vai ao ar'

Lucas Guimarães, que esteve no aniversário da influencer Emily Garcia na ultima terça (12), conversou com Splash sobre sua estreia no SBT e a relação com Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, que está comandando a emissora.

O marido de Carlinhos Maia não escondeu sua ansiedade em compartilhar com o público o resultado de seu programa, Eita Lucas, que deve chegar na grade da emissora em maio de 2024.

Sempre sonhei com a televisão! Minha maior referência sempre foi o Gugu Liberato. Todos os quadros que eu faço são espelhados nele. Só dei o meu jeitinho mais moderno, diferente, do jeito que as pessoas gostam. É um programa com muitas expectativas, mas eu fico muito feliz.

Mesmo com Silvio Santos afastado do SBT, Lucas garantiu que o veterano segue acompanhando tudo que se passa na emissora e respondeu se as mudanças feitas por Daniela ganharam o selo de aprovação do apresentador.

Sei que Silvio assiste tudo. E uma coisa que eu sei é que, se ele não gostasse, não iria pro ar. Ele ainda acompanha e o que ele não gosta ele tira do ar e não deixa rolar.

Questionado sobre o receio do público com a chegada de influenciadores em um canal tradicional, Lucas comentou se recebeu algum tipo de orientação especial dos chefões do SBT.

Tudo precisa ser reinventado. A Dani é surreal. Ela viu a necessidade de transformar. Não mudar o que já está dando certo como Portioli e Eliana. Mas a gente tem muito o que agregar. Não estou lá para roubar o lugar de ninguém.

Lucas conta com 12,3 milhões de seguidores e chega no SBT como uma nova aposta de Daniela, vice-presidente da emissora, para atualizar a programação. Além dele, Virginia Fonseca, Lucas Netto e Tirulipa também passam a integrar a grade.