'Cheias de Charme' e saída da Globo: por onde anda Isabelle Drummond?

Isabelle Drummond, 29, retornou à Globo para participar do "Altas Horas" deste fim de semana. A atriz encerrou seu contrato com a emissora em maio do ano passado, após 23 anos de contribuição com a casa.

No ar com "Cheias de Charme" (2012), no "Edição Especial", Isabelle falou sobre sua personagem na novela, a Cida.

É abusada, né? Ela era filha da empregada que ficou na casa, é uma história que acontece muito. E ela tinha o desejo de mudar de vida.

A trajetória de Isabelle

A atriz Isabelle Drummond Imagem: Reprodução/Instagram

Ela estreou na emissora em 2000. Isabelle fez parte do elenco "Laços de Família" e, nos anos seguintes, fez sucesso como a boneca Emília em "Sítio do Pica Pau Amarelo" (2001 - 2006). A última atuação da atriz foi em 2019, quando participou do elenco de "Verão 90".

Depois de telenovela, ela fez série sobre a própria trajetória. Em "As Crianças Que Amamos", do Canal Viva, Isabelle Drummond contou como foi iniciar a carreira ainda na infância, com 5 anos. O projeto também trouxe nomes como Carla Diaz e Deborah Secco.

Ela também atuou no cinema. Em 2021 Isabelle participou do elenco do live-action da Turma da Mônica, como Tina. E, no ano seguinte, fez parte do filme "Minha Família Perfeita", atuando como a protagonista Denise.

Foi super gostoso estar com as crianças e reviver esse universo. Fora que ver a Tina desperta um sentimento gostoso nas pessoas e em mim também. Estou recebendo isso com muito carinho!

Isabelle Drummond ao GShow

Desde então, Isabelle não tem aparecido muito nas câmeras. Pelo Instagram, ela mostra que está engajada com projetos sociais, campanhas para marcas, como a Audi, da qual é embaixadora.