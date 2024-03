'Sumiu', diz irmão de Fernanda, do BBB 24, sobre pai de filho dela

Gabriel Villa Bande, irmão de Fernanda, do BBB 24 (Globo), contou que o pai de um dos filhos dela não participa da vida das crianças.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Em entrevista ao Globo, Gabriel disse que mora com a irmã e os filhos dela. Ela é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5. Os pais deles também vivem na mesma casa da família, em Niterói.

"Os filhos são de dois pais diferentes", contou Gabriel. "O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele", revelou.

Gabriel explicou que Marcelo não apareceu no vídeo do Almoço do Anjo de Fernanda justamente porque não tinha autorização do pai. Em comparação, o pai de Laura, a mais nova, é "superpresente". "Um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá [na casa do pai]".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 859 votos 13,85% Alane 41,33% Beatriz 18,16% Davi 4,89% Matteus 21,77% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 859 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash