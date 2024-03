'Invencível': 2ª temporada retorna e prepara fãs para final apoteótico

A segunda temporada de "Invencível" retornou na última quinta (14) com novos episódios no Prime Video após um hiato de mais de três meses.

A segunda metade do novo ano estreou com muita ação e prepara os fãs da série para um final que promete ser apoteótico. A animação para adultos introduziu mais de uma ameaça para o protagonista Mark (Steven Yeun), e ele deve se preparar para enfrentar uma legião de vilões tão poderosos quanto seu pai, Omni-Man (J.K. Simmons), espécie de Superman do universo de Invencível

O que esperar de 'Invencível'

"Invencível" é uma animação para maiores criada por Robert Kirkman e inspirada nas HQ que ele coescreveu ao lado de Cory Walker e Ryan Otley. O elenco de voz conta com nomes muito conhecidos em Hollywood, como Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Sterling K. Brown e Walton Goggins.

A segunda temporada é tão violenta quanto a anterior. O primeiro ano chocou logo no primeiro episódio, com o massacre do time de heróis conhecido como Guardiões Globais pelo Omni-Man, e encerrou sua jornada de forma tão marcante quanto, onde pai e filho travaram uma batalha mortal e com consequências desastrosas para a população.

Omini-Man (J.K. Simmons) em cena de "Invencível" Imagem: Prime Video/Divulgação

A primeira parte do novo ano trabalhou temas como amadurecimento, luto e depressão. Mark precisou superar o trauma de quase ser morto pelo próprio pai e reencontrar o seu espaço enquanto super-herói, enquanto sua mãe, Debbie (Sandra Oh), teve que lidar com o luto de ter sido desprezada pelo marido e descobrir que sua vida havia sido uma farsa — no fim da primeira temporada, Omni-Man revelou que seu papel na Terra era dominar os humanos e subjugá-los de acordo com a imposição de seu planeta natal, Viltrum.

As ameaças são ainda mais poderosas. Logo no episódio inicial, a segunda temporada introduziu o conceito de multiverso e apresentou versões malignas de Mark e Omni-Man obliterando os habitantes da Terra, enquanto na realidade "titular" da série, compatriotas do vilão surgiram e ameaçaram Mark: caso ele não domine o planeta e obrigue a humanidade a render-se a Viltrum, todos serão mortos.

Coadjuvantes tiveram mais destaque. Além de Debbie encarando seu luto, Eve (Gillian Jacbos), Rex (Jason Mantzoukas) e Allen (Seth Rogen) ganharam espaço nos novos episódios e enriqueceram ainda mais a narrativa da série.

A segunda temporada de "Invencível" contará com oito episódios no total. O Prime Video já confirmou a renovação da série para um terceiro ano, que deve estrear na plataforma apenas em 2025.