Giovanni cai para trás ao flagrar noiva com outro homem em 'Elas por Elas'

Na tentativa de fugir, Jonas procura convencer Helena de sua intenção de retomar o relacionamento. Renée e Márcia confrontam Vic, que desabafa sobre a situação com ambas as mães.

Lara compartilha com Mário sua preocupação com as atitudes de Cris. Maninha revela a Ísis ter visto Cris e Marcos juntos.

A cerimônia de casamento de Cris e Giovanni começa, durante a qual Giovanni flagra a namorada com Marcos. Ísis chega para expor a verdade sobre Cris. Giovanni expulsa Cris de casa.