Giovanna diz que salvaria Isabelle em empate entre sister e MC Bin Laden

Giovanna revelou que salvaria Isabelle, caso a sister empate em número de votos com MC Bin Laden na votação do próximo Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Giovanna conversou com Pitel, Raquele e Leidy sobre a formação do próximo Paredão do reality show. Durante a conversa, ela afirmou que prefere salvar Isabelle da berlinda do que seu ex-affair, MC Bin Laden.

Leidy disse que o cantor está com medo de ir para o Paredão, após conversar com o brother sobre o assunto mais cedo. A líder Giovanna disse que ainda não sabe quem irá emparedar de forma direta..

Giovanna: "Aparentemente o Bin vai, porque eles vão querer votar em alguém"

Pitel: "Se nós 6 votarmos juntos no Davi, ele já vai como mais votado. Se houver o segundo mais votado e eles tiverem se organizado, aí vai o Bin ou o Lucas"

Giovanna: "Mas vocês têm que pensar uma coisa: se são cinco pulseiras, dois estão imunes, uma é o Bin, uma vai pela casa e uma eu vou mandar, em quem vocês vão votar?"

Leidy: "Isabelle"

Pitel: "Mas aí é consequência. (...) Não tem outra pessoa pra votar. A Isabelle está descartada porque a Raquele não vota na Isabelle, então ia empatar"

Raquele: "Aí f*de Giovanna. Cinco e cinco, tem que desempatar entre Bin ou Cunhã"

Pitel: "Aí vai mandar o Bin"

Giovanna riu e consentiu com a cabeça.

