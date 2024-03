Fora do BBB 24, Deniziane revela decepção com Bia; entenda

Deniziane, a nona eliminada do BBB 24, confessou ter se decepcionado com a amiga Beatriz fora da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ex-BBB participou do podcast Café Com Mussi e confessou estar desapontada com a guarulhense. Na casa, elas eram amigas e jogavam juntas.

Na conversa, Rodrigo Mussi abordou um possível romance entre Matteus, com quem Deniziane se relacionou, e Isabelle. Ele disse que Bia aproximou os dois e perguntou o que a ex-BBB achava disso.

Sem explicar o motivo da decepção com a amiga, a fisioterapeuta contou que quer conversar com o brother após o programa. "Em relação a isso, o que eu posso te falar é que eu vou conversar com o Matteus. Não vou abrir detalhes disso, porque é uma atitude que é entre mim e ele, sabe?", disse.

Não tenho como controlar lá dentro da casa. Não tenho como controlar a atitude de outras pessoas. Tenho como controlar a minha vida e o que eu estou fazendo agora é correr atrás da minha carreira, correr atrás da minha vida de influenciadora. Deniziane

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 2969 votos 12,83% Alane 34,79% Beatriz 19,57% Davi 9,03% Matteus 23,78% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2969 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash