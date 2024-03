Fernanda Lima desabafa sobre morte repentina da mãe: 'Parece mentira'

Fernanda Lima mostrou os últimos momentos que viveu com a mãe, Maria Tereza Palmeira, que morreu aos 80 anos, vítima de câncer pancreático. A morte ocorreu 25 dias após o diagnóstico.

O que aconteceu

No vídeo, a mãe aparece internada no hospital. Outro trecho mostra as duas se emocionando com um coral.

Parece que foi ontem, parece que faz uma eternidade, parece mentira. Me pego te mandando as fotos da Maria e caio na real. Vejo teus vídeos. São tantos? Em todos alegre, impressionante! Que gana de viver! Que generosa!