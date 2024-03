'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 18 a 23/03

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 18 de março

Plutão e Vênus assustam Júpiter e Andrômeda. Electra vai embora impactada com a descoberta, e Luca vai atrás dela. Lupita se ilumina ao saber que Júpiter será seu vizinho. Jéssica questiona Luca sobre seus sentimentos por Electra. Murilo consola Electra. Vênus recebe uma ligação ameaçadora, mas não dá importância. Tom prepara uma surpresa para Vênus na Fundação. Vênus recebe outra ligação ameaçadora. Vênus sofre um atentado, e Tom se desespera.

Terça-feira, 19 de março

Vênus é levada por um agiota. Andrômeda, Júpiter, Plutão e Electra se divertem limpando o casarão. Tom consegue salvar Vênus, e o agiota acaba preso. Hans pensa em chamar Lupita para ser sua espiã. Chicão, irmão de Guto, chega à pensão do pai de Mila. Júpiter foge de Lupita. Tom convida Vênus para sair e promove uma surpresa para ela. Brenda diz a Paulina que tem uma ideia para separar Tom de Vênus. Mila procura Lupita. Tom pede Vênus em namoro.

Quarta-feira, 20 de março

Vênus aceita o pedido de Tom. Mila explica a Lupita a condição para que ela volte a trabalhar na Mancini Music. Paulina ingere remédios escondida de Brenda. Júpiter mente para Elisa. Mila engana Lupita. Chicão conhece Andrômeda na rua, e os dois se enfrentam. Murilo repreende Luca por questioná-lo sobre Electra. Jéssica garante a Chantal que Electra voltará para a cadeia. Andrômeda chega em casa e não vê Chicão falando com Plutão. Catarina pede que Vênus convoque os irmãos para uma reunião. Chicão salva a vida de Andrômeda.

Quinta-feira, 21 de março

Andrômeda e Chicão brigam, mas se encantam um pelo outro. Vênus fica intrigada com a frieza de Catarina ao falar de Frida. Hans conhece Lupita. Chicão exige que Andrômeda se desculpe com ele. Os netos de Frida conhecem a Galeria Mancini, onde irão trabalhar. Tom convida Vênus para uma viagem. Electra pensa em procurar Jéssica. Hans avisa aos primos que pretende ajudá-los e apresenta Lupita a eles. Tom se surpreende com a mudança de Paulina com os filhos para a casa de seus pais. Electra confronta Jéssica.

Sexta-feira, 22 de março

Electra tenta tirar satisfações com Jéssica. Júpiter expulsa Lupita e Hans do casarão. Jéssica pede para Luca chamar a polícia para prender Electra. Brenda tenta tranquilizar Paulina. Luca impede a prisão de Electra, e Jéssica fica furiosa. Lupita se lamenta com Chantal. Jéssica tenta manipular Luca contra Electra. Vênus exige que Andrômeda e Júpiter se desculpem com Chicão e Lupita, respectivamente. Chicão e Andrômeda pensam um no outro. Guto não consegue se declarar para Lupita. Vênus e Tom viajam.

Sábado, 23 de março

Vênus e Tom passam a noite no chalé. Júpiter procura Lupita. Guto descobre que Lupita é apaixonada por Júpiter. Tom mostra vídeos de seus filhos para Vênus. Nanda incentiva Electra a esquecer Luca. Murilo avisa a Electra que Luca estará na faculdade de Medicina. Catarina entrega a Júpiter e Andrômeda cartões com o dinheiro para usarem na reforma da Galeria Mancini. Andrômeda pede para falar com Chicão. Luca defende Electra dos alunos na faculdade de Medicina.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.